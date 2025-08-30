●エヌビディアの四半期決算が売上高・利益過去最高米半導体大手のNVIDIA（エヌビディア）が27日に2025年5-7月期決算を発表。売上高は前年同期比56%増の467億3000万ドル（約6.9兆円）、最終利益が同59%増の264億2200万ドル（約3.9兆円）となり、四半期としての過去最高となった。【こちらも】巨額赤字で苦境! インテルの復活はあるのか?トランプ米政権は、4月に中国向けGPU「H20」の販売を禁止。エヌビディアでは、四半期で80