プロバスケットボール・B2リーグの熊本ヴォルターズ。新シーズンでの活躍に向けて、初めての海外遠征に出発しました。シーズン開幕を前に29日、ヴォルターズのトップチームのメンバーが海外遠征に出発しました。海外遠征はクラブ史上初めてで、熊本との交流が盛んな韓国と台湾へ向かい、それぞれのプロチームと試合を行います。出発式では、新キャプテンの磯野寛晃選手が意