昭和45（1970）年８月、人吉市の肥薩線大畑（おこば）駅周辺を蒸気機関車が走る映像です。スイッチバックとループ線を一度に見られる肥薩線は鉄道の撮影スポットとして有名で、当時から、休日には多くの鉄道ファンがカメラを手に集まっていました。当時のニュースはこう伝えています。 【写真を見る】蒸気機関車にカメラの放列（人吉市）【昭和45年・1970年】～RKKニュースミュージアム～