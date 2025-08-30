映画『国宝』の大ヒットを記念して、主題歌「Luminance」のスペシャルミュージックビデオが、ソニーミュージックのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。【動画】感動が蘇る…！映画『国宝』スペシャルミュージックビデオ吉沢亮が主演を務め、横浜流星が共演する映画『国宝』は、興行邦画実写作品としては22年ぶりに興行収入100億円を突破。社会現象とも呼ばれる盛り上がりを見せている。主題歌「Luminance」は、映画