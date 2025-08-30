ロックバンド・人間椅子が、通算24枚目となるオリジナルアルバム『まほろば』を11月19日にリリースすることを発表した。オリジナル作としては約2年ぶりの新作となる。【写真】約2年ぶりにアルバムリリース！人間椅子のアーティスト写真アザーカット昨年は、バンド生活35周年のアニバーサリーイヤーとして、ライブ映像作品『バンド生活三十五年 怪奇と幻想』（Blu-ray／DVD）のリリースや、過去作のアナログ盤化、和嶋慎治（ギ