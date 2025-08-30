5人組グループ・Aぇ! groupの正門良規が主演し、10月17日から11月7日まで東京グローブ座、11月15日から21日までに大阪・森ノ宮ピロティホールにて上演される舞台『十二夜』メインビジュアルが公開された。演出は舞台『ジュリアス・シーザー』(2021年)や、『バンズ・ヴィジット 迷子の警察音楽隊』(23年)、『夜叉ヶ池』(23年)や『ヴェニスの商人』(24年)など、古典から現代劇、ミュージカルまで幅広く演出を手がける森新太郎氏