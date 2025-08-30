ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¤Î´ë²èÆâÍÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¡ÄÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤à±ÊÀ¥Î÷±ÊÀ¥¤Ï¡¢²Æ¤ÎÌë¶õ¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ê²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡£¾ã¤¬¤¤¤ò¤â¤Ä¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Ö²Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤ä¸ä³Ú¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ¤¬¤¢¤ë¡£²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ëÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Î´¶Æ°¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ