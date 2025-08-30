7月9日（水）に、伏見エリアに開業したカルチャービジネスホテル『BASE LAYER HOTEL（ベース レイヤー ホテル） NAGOYA NISHIKI』。その1階に、宿泊者以外も気軽に利用できるオールデイダイニング『MAISON YWE（メゾンイー）』が出店しています。 店名からお気付きの人も多いと思いますが、実はこちら、矢場町エリアで約9年間にわたって親しまれていた大人気カフェ。2023年に惜しまれつつ閉