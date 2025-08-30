8月28日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・賀喜遥香が“自分を救ってくれた曲”について語った。【関連】乃木坂46賀喜遥香、初センター曲『I see…』が悩んだ時の助けに「これからも大事に歌い続けていけたら」番組で、賀喜は“しんどい時に自分を救ってくれた1曲”として、SEKAI NO OWARIの「銀河街の悪夢」を挙げると、「辛いっていう思いを肯定してるわけじゃないんですけど、“わかるよ