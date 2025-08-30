２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で夕暮れのひとときを楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌8月30日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で28日、多くの観光客が砂漠の空に広がる夕焼けを観賞した。２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で夕暮れのひとときを楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で夕暮れのひとときを楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２８