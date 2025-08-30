県内最大規模の公募展となる県総合美術展「県美展」が30日、山形市の山形美術館で開幕しました。山形新聞・山形放送などが主催する県総合美術展「県美展」はことしで80回目を迎え、初日の30日は関係者がテープカットし、開幕を祝いました。今回、80回記念として「イラストレーション」部門が特設され、会場の山形美術館には「日本画」「洋画」「彫刻」「工芸」と合わせ、5部門の入賞・入選作品などあわせて479点が展示