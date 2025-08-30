元財務省官僚で経済学者の高橋洋一氏が30日、ABCテレビの生情報番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分）に出演。日米関税交渉を担当する赤沢亮正経済再生相の訪米が28日、出発直前に中止になったことに言及した。今回の協議では、巨額の投資などの細部を確認し、トランプ関税に関して共同文書を取りまとめる予定だった。日米関税交渉は合意文書がない「口約束」について、高橋氏は「（合意文書は）交わせ