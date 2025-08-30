ソラシドエアは、機内販売でのクレジットカード決済を9月1日から停止する。機内販売専用決済端末の不具合によるもので、現金の支払いのみに対応する。Solaseed Airカード保有者は提示すると10％の割引が適用になる。この影響で、精算レシートと明細書の発行ができない。領収書を希望する場合には客室乗務員に申し出るよう求めている。