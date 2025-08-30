８月３０日の札幌２Ｒ・２歳未勝利（芝１８００メートル＝７頭立て）は、２番人気のノチェセラーダ（牡、栗東・杉山佳明厩舎、父ドレフォン）が、ゴール前で鋭く差し切ってデビュー２戦目で初勝利を飾った。０９年の独オークス、１０年のバーデン大賞などＧ１を２勝しているナイトマジックを祖母に持つ血統馬。勝ち時計は１分５２秒２（稍重）。３番枠からスタートはひと息で後方からとなった。少頭数で前半１０００メートル通