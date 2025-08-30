◆ベルギー１部▽６節サークル・ブリュージュ１―１シントトロイデン（２９日・ヤン・ブレイデルスタディオン）シントトロイデンは敵地でサークル・ブリュージュと対戦し、１―１で引き分け。開幕６試合を終えて４勝２分けで暫定首位をキープした。ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎の日本人４選手が先発出場した一戦。立ち上がりに相手にヘディングシュートを打たれたが、ＧＫ小久保が