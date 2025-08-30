全行程1400kmの大冒険、今年も普段使いのために現代っぽいクルマも所有しているが、一方では旧いクルマも20代のはじめからずっと持ち続けている。【画像】正統派な英国のクラシックな名車たち詳細をみる全183枚現在の愛車、1968年式のMG-Bマーク2もすでに所有してから10年が経過している。当然のように雨漏りしているので、普段は晴れの日限定で走らせているのだが、年に一度だけ挑戦しているロングドライブのイベントがある。