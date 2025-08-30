30日午前0時前、東京・中央区の水天宮前駅のホームで30代の男性が催涙スプレーのようなものをまき、1人がケガをしました。男性は「興味本位で試してみた」という趣旨の話をしているということです。警視庁などによりますと、30日午前0時前、東京メトロ半蔵門線・水天宮前駅のホーム上で30代の男性が催涙スプレーのようなものをまき、近くにいた50代の男性が喉の痛みを訴えて救急搬送されました。スプレーは30代の男性と一緒にいた