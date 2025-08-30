ボーイズグループ・CORTISが、ドキュメンタリー「What We Want」のトレイラーをHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルにて公開した。【個別ショットも】パフォーマンスも披露！ショーケースを行ったCORTISドキュメンタリーでは、昨年4月から今年5月まで、1年以上にわたって行われたThe 1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』の制作過程を追っている。トレイラーは、「一番近い目標はデビュー」「楽しくて、ワクワクするだけではない。