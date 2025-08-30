◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)予選ラウンドを突破した16チームによるトーナメントの決勝ラウンドが29日より開始。プールＨ1位通過の日本（FIVBランク5位）は、プールＡ2位通過の開催国タイと対戦。日本は石川真佑選手、島村春世選手、和田由紀子選手が2ケタ得点を挙げる活躍。アウェーの雰囲気の中、3−0（25−20、25−23、25−23）のストレートで勝利。ベスト8進出を決めました。準々決勝の相手はオラン