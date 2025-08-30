３０日の札幌３Ｒを２番人気のオロパタジンで制し、小林美駒騎手（２０）＝美浦・鈴木伸＝が今年のＪＲＡ２７勝目を挙げた。夏の札幌開催は６勝目で、函館を合わせた北海道シリーズは１５勝目。ＪＲＡ通算５６勝目の白星となった。好発を決めてハナに立ち、レースの主導権を握る。引き離し気味の逃げを打って直線も内ラチ沿いに進路を取ると、左ステッキでパートナーを鼓舞。最後は２馬身差とセーフティーリードを保ったまま押