防衛省は大型無人機「シーガーディアン」を鹿屋航空基地に配備すると発表しました。大型無人機「シーガーディアン」は2024年、鹿屋航空基地で試験的運用が行われていて、配属先の検討が進められてきました。中国などに対する洋上の監視能力の強化が配備の目的です。鹿屋航空基地には2027年度から2機が配備され、民間企業による飛行を行い、運用の開始に向けた準備を進めます。2028年度にはさらに2機