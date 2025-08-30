◇ベルギー1部第6節シントトロイデン 1―1 セルクル・ブリュージュ（2025年8月29日ベルギー・ブリュージュ）シントトロイデンは敵地でセルクル・ブリュージュと1―1で引き分け、連勝は3で止まった。前半30分に先制を許したが、8分後のカウンターでFWセバウイが同点弾。MF伊藤涼太郎が後半2分の好機を逃すなど勝ち越しはできなかったが、開幕から4勝2分けで不敗は守った。この日はGK小久保玲央ブライアンが奮闘。前半13分