7歳の娘から突然「ママ、タトゥー入れたの？」と声をかけられた――。そんな驚きの一幕を投稿したのは、Threadsで日々の子育て記録を発信している「現役保育ママ3939」（@hoikumama_3939）さんです。【写真】7歳娘がタトゥーと思ったものは…（拡大して見る）きっかけは、ドラえもん柄の絆創膏を指に貼っていたときのことでした。「『タトゥー入れたの？』と聞かれたんです。じっさいに近くで見せて触らせたら、ドラちゃんだったこ