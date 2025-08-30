2児の母で俳優の小沢真珠（48）が、11歳・長女の誕生日を祝し品数豊富な豪華手料理を披露した。【映像】小沢真珠、品数豊富な食事やキャラクター弁当11歳と8歳、2人の娘を育てている小沢。これまでInstagramでは、遠足の日に持たせたという水族館弁当や、サンリオのキャラクターをモチーフにしたお弁当、さらにパエリアをメインにした品数豊富な晩御飯など、数々の手料理を公開してきた。長女の誕生日に作った豪華手料理29日