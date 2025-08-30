北朝鮮の金正恩総書記は、ロシアに派遣され戦死した兵士の遺族を慰労する式典を開き、兵士らをたたえました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は29日に行われた式典で涙ながらに演説し、「遺族を思うと気持ちが休まらず、仕事が手につかない」と沈痛な胸中を明らかにしました。また、戦死した兵士らについては、「祖国の命令を受けて、死を恐れず突撃した英雄だ」とたたえました。遺族には平壌に新たな住宅を建設し、生活を支