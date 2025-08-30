大阪府内の自宅で、生まれたばかりの赤ちゃんをゴミ袋に入れて窒息死させたとして、18歳の母親と交際相手が逮捕されました。逮捕されたのは、アルバイトの18歳の母親と、交際相手で父親とみられる建設作業員の19歳の少年で、28日夜、大阪府内の自宅で生まれたばかりの娘をゴミ袋に入れるなどして、窒息死させた疑いがもたれています。「生まれた子どもが息をしていない」と母親の親族から119番通報があり、事件が発覚。母親は調べ