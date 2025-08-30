公設秘書の給与をだまし取った疑いがあるとして、東京地検特捜部が石井章参議院議員の関係先を家宅捜索した事件で、石井議員側が勤務実態のない親族の名前を公設秘書として届け出ていたことがわかりました。29日、日本維新の会を除名された石井議員をめぐっては、勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て国から給与をだまし取った疑いで、東京地検特捜部が石井議員の関係先に家宅捜索に入りました。これまで、公設秘書として届