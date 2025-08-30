富山県内はすでに各地で気温が30度を超えています。最高気温が35度以上の猛暑日となった所もあり、熱中症に十分注意してください。県内は朝から強い日差しが照りつけています。午前11時までの最高気温は、高岡市伏木で35度ちょうど、富山市で34.6度など県内すべての観測地点で猛暑日や真夏日となっています。富山駅周辺では、日傘をさして歩く人や飲み物を持ちながら歩く人の姿がみられました。日中の予想最高気温は、富山市・高岡