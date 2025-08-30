全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・谷中のパン屋『福ベーグル 夕やけだんだん谷中銀座店』です。むぎゅっとした生地の虜に……群馬発のベーグル専門店が’21年に東京進出、都内の店舗はここだけだ。契約栽培の北海道産小麦粉やミネラル豊富な沖縄のきび糖など安心・安全で上質な材料にこだわり、定番から季節限定まで約30種を店で焼いている。かぼちゃかぼちゃ 389円『