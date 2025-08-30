元ＳＫＥ４８の北野瑠華が３０日、都内で写真集「グラぱらっ！」（講談社刊）の発売記念会見を行った。自身が初主演を務める朝日放送のドラマ「グラぱらっ！」（日曜・深夜０時１０分）とのコラボ写真集。演じているグラビアアイドル・葛木さくらの写真集として作られた。北野は「主演だけでもうれしいお話なのに、こうやってさくらとして写真集を出すことができてうれしいです」と喜びを口にした。役としての写真集とあって、