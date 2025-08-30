相撲部屋で作られる料理を総称して「ちゃんこ」と呼ぶ。今回は伊勢ノ海部屋（師匠・伊勢ノ海親方、元幕内・北勝鬨）名物の「みぞれ鍋」を紹介。食欲の落ちる夏にも食べやすい「夏のちゃんこ鍋」だ。ちゃんこ長の序ノ口・京の里は「部屋の名物はそっぷ鍋だけど、近年になって作るようになった」と、夏ちゃんこの存在を明かす。調理法も難しくなく、スーパーで手に入る食材ばかりで「家庭でも作りやすいちゃんこだと思います」と