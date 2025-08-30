現在大ヒット中の映画に出演する人気声優のプライベートな一面が注目を集めている。映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の主人公・竈門炭治郎（かまど・たんじろう）役を演じる声優の花江夏樹は３０日までに自身のインスタグラムを更新。「今年の夏休みは、いつもより多くの９日間！１年前から計画していたフロリダ・ディズニーワールド旅行へ行ってきました。」と書き始め、家族旅行の様子をアップ。「