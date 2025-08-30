静岡県伊東市議会は8月30日午前、各会派の代表らによる代表者会議と議会運営委員会を開き、学歴詐称疑惑が問題となっている田久保真紀市長に対する不信任決議案について、9月定例会初日の9月1日に提出、採決する方針を決定しました。 不信任決議案の中では、「百条委員会での証人出頭や記録提出に対しても正当な理由なく拒否し、自身の個人保護法益のみを主張して地方自治法に違反するなど、市長としておよそ不適格であると言える