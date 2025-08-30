アメリカの控訴裁判所は29日、トランプ政権による相互関税などの関税措置について、大半が違法であるとの判決を下しました。首都ワシントンの控訴裁判所が29日に下した判決は、トランプ政権の相互関税などの合法性が争われたものです。アメリカメディアによりますと、判決ではトランプ政権が関税措置の根拠として掲げている国家緊急事態に対処するための法律について「大統領に関税を課す権限は含まれていない」として、一審判決を