能登半島地震と奥能登豪雨で被災した建物の公費解体について、賃金未払いなどのトラブルが130件以上確認されていることが分かりました。県によりますと、県や被災した市町が進める建物の公費解体について、先月末時点で134件のトラブルが報告されています。作業員への賃金未払いが122件と大部分を占めていてそのうち29件が未解決だということです。そのほか、宿泊費などの未払い10件と、多重下請けや賃金の中抜き2件についての相談