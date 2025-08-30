8人組アイドルグループ「神薙ラビッツ」（かんなぎらびっつ）が29日、公式Xを更新。規約違反が確認された一部メンバーを解雇した上で、グループを9月21日付で解散すると発表した。「このたび、メンバー『璃桜』に重大な規約違反が確認されたため、2025年8月29日付でグループを解雇いたしましたことをご報告いたします。また、璃桜誕生祭に関しましては返金対応をさせていただきます」と声明で発表。そして「本件に関しましては、メ