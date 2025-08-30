「あと◯kg痩せたい！」と体重の数字だけを目標にしているのに、思ったように見た目が変わらない…そんな経験はありませんか？実は、ダイエットにおいて“体重の減少”が“理想の体型”に直結するとは限りません。今回は、体重にこだわりすぎることで陥りやすい落とし穴と、見た目も健康も変えるための正しい視点を紹介します。🌼“数字”より“見た目”が肝心！「痩せた？」と言われる人の【ダイエットの秘訣】「体重＝理