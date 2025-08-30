北海道赤平市と加賀市の友好都市協定締結30周年を記念して、昨夜、記念式典が行われました。昨夜、加賀市内で行われた記念式典には、北海道赤平市の市長や関係者が出席するなか、宮元加賀市長が、「加賀市からの北海道への開拓団を通して長い歴史が両市の絆になっている」と挨拶し、今後も継続して交流を深めて行くことを誓いました。この友好都市協定は、明治28年に加賀市動橋町の住民が、当時、原野だった現在の赤平市の地に入植