ポルトガルサッカー連盟(FPF)は29日、北中米ワールドカップ欧州予選の2試合に向け、ポルトガル代表メンバー23名を発表した。6月にUEFAネーションズリーグ(UNL)を制したポルトガルは、欧州予選でハンガリー代表、アイルランド代表、アルメニア代表と同居するグループFに入っている。ロベルト・マルティネス監督の下、9月6日の第1節でアルメニアと、同9日の第2節でハンガリーといずれもアウェーで戦う。以下、招集メンバー▽GK