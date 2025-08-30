競り落とされたベニズワイガニ＝2024年9月日、富山県射水市の新湊漁港富山県射水市の新湊漁業協同組合は30日、富山湾の名産ベニズワイガニの初競りを9月11日に延期すると明らかにした。例年は同月2日ごろに実施している。厳しい暑さの影響で、水揚げしたカニの鮮度が落ちるのを防ぐため。昨年も暑さが原因で延期を余儀なくされている。漁協によると、富山湾のベニズワイガニ漁は例年9月1日に解禁され、2日ごろに水揚げし、初競