「彼氏いるの？」と聞かれた瞬間、「え、脈アリ？」「どう答えたらいいんだろう」と心がザワついたこと、ありませんか？実はこの質問、男性によって意味がまったく違うんです。そこで今回は、この「彼氏いるの？」に隠された“男心”について解説します。ただの会話ネタで聞いているまず意外と多いのが「特に深い意味はない」パターン。恋愛話は盛り上がりやすいので、会話が途切れそうなときに“とりあえずの話題”として聞いてく