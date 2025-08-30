ロシア軍の攻撃で被害を受けたウクライナ・キーウの美容室。【映像】窓ガラスは粉々…ディスプレイも破壊された美容室窓ガラスが粉々に砕け散り、ディスプレイも破壊されている。しかし、客の姿は途切れず、通常通り営業している。「お店が営業していてスタッフも全員出勤していることに驚いた。本当に尊敬する」（美容室の客）「私たちは戦争の中で生きている。毎日が最後の日かもしれない。（ロシア軍の攻撃を受けたにもかか