アプローチしてくる男性がことごとく遊び目的という状態が続いているなら、何かしらあなたに原因があるのかも。そこで今回は、男性から軽く見られてしまう女性の「特徴」を紹介します。遊んでいる印象がある遊んでいる印象を与えていると、男性から軽く見られやすいでしょう。基本的に男性は色々な男性と交友関係を持っている女性に対して「軽そう」「遊んでいそう」というイメージを持つもの。単に男友達が多いだけであってもそう