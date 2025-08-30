雨と理科室が、3カ月連続配信シングル第3弾である「線香花火が落ちるまで」を8月30日にリリースした。今作は、夢を追うため恋人に別れを告げたという実体験をもと、モロ（Vo）が綴ったひと夏の物語。線香花火の儚い光に重ねた再会の約束や、切なさと未練そして夢へ向かう熱を、雨と理科室らしい緩急のあるサウンドで描き出した作品だという。終盤にかけて一気に燃え上がるような展開が、心を揺さぶり、物語の余韻を深く残す1曲に仕