彼氏のセリフにどこか違和感を覚えたことありませんか？浮気中の男性は、概して今回紹介するセリフを無意識に口にするものです。「プレゼント買ってきたよ」何でもない日の彼氏からのプレゼントは女性としてはロマンチックで嬉しく感じるもの。でも、その裏側には浮気に対する罪悪感が隠れている可能性があります。もちろん一概に浮気だとは言えませんが、いつもプレゼントなんてしてくれない彼氏がいきなりプレゼントを買ってきた