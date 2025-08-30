【モデルプレス＝2025/08/30】お笑いコンビ・ぺこぱのシュウペイが28日、自身のX（旧Twitter）を更新。10年前のパスポート写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】シュウペイ「香港映画のモブキャラ」10年前のパスポート写真◆シュウペイ「海外経験ゼロ」でパスポート2冊目更新を報告シュウペイは「2015年にパスポート発行して10年が経ちいまだに海外経験ゼロ！更に2025年新たに10年で更新しました」と報告。「芸歴17年にしてネ