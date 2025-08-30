サントリー食品インターナショナルは8月22日、東京で「サントリー天然水 ちょ備蓄(びちく)プロジェクト」の発表会を開いた。同社は防災月間に向け、備蓄は「特別なこと」ではなく、「日常の買い置き」も立派な備蓄であると位置づけ直し、生活者の行動変容を促す取り組みを始める。冒頭、同社ブランドマーケティング本部の溝本将洋部長は、「サントリー天然水は飲用価値だけでなく、インフラとしての役割を担うブランド」と説明。災