【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ政権は２９日、米連邦議会が承認した計約５０億ドル（約７３５０億円）の対外援助予算などを撤回する手続きを行ったと発表した。米メディアによると、予算の議決権を持つ議会の決定を大統領権限で覆す試みは４８年ぶりとなる。ホワイトハウスの発表によると、７月に事業を終了した米国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）の開発援助資金約３２億ドルや、米国の脱退が決まっている国連教育・科学・文