韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第7話にて、日本人練習生のセン（19歳）が壁を乗り越え、素晴らしいステージで魅了した。【映像】「この声やばい」イケメンすぎる日本人練習生の感動ステージ『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトル