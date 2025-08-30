シュツットガルトFWニック・ヴォルテマーデがニューカッスル移籍へ昨季ドイツ1部シュツットガルトに加入し、結果を残した同国代表FWニック・ヴォルテマーデのプレミア移籍が近づいていると、移籍のスペシャリストであるファブリツィオ・ロマーノ記者が自身のXで伝えた。23歳のヴォルテマーデは198センチと長身ながらも、足元の技術もある万能型ストライカーとして、得点だけでなくしなやかなプレーでアシストやチャンス演出も